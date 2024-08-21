Исследование: автомеханики столкнулись с рекордным наплывом поддельных запчастей

На российском рынке автозапчастей наблюдается значительное увеличение количества подделок. Об этом сообщают специалисты из международной сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev Analyze.
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