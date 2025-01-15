Захарова: Байден в заключительной речи рассказал, как США навредили миру

Действующий американский президент Джо Байден в заключительной речи о проблемах внешней политики рассказал, как и кому США навредили, отметила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии