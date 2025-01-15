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Захарова: Байден в заключительной речи рассказал, как США навредили миру

Захарова: Байден в заключительной речи рассказал, как США навредили миру

Действующий американский президент Джо Байден в заключительной речи о проблемах внешней политики рассказал, как и кому США навредили, отметила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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