Сроки обрезки кустов и деревьев напомнила дачникам Новосибирска агроном Шубина

Сейчас самое время провести обрезку сада, сообщила VN.ru агроном Людмила Шубина. При этом важно сделать все правильно.
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