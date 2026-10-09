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Вечерний Новосибирск

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Сроки обрезки кустов и деревьев напомнила дачникам Новосибирска агроном Шубина

Сроки обрезки кустов и деревьев напомнила дачникам Новосибирска агроном Шубина

Сейчас самое время провести обрезку сада, сообщила VN.ru агроном Людмила Шубина. При этом важно сделать все правильно.

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