В Театре Российской Армии состоится премьера спектакля "Роман" по Булгакову

Центральный академический театр Российской Армии (ЦАТРА) представит свою первую премьеру сезона — спектакль "Роман" по мотивам Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", поставленный народным артистом РФ Александром Лазаревым.
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