10 Best Netflix Shows You Can Finish In One Weekend

Punching out on Friday evening and finding yourself, for a change, without any weekend plans? Here's your opportunity to hang out with your old pal Netflix.
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