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Плакали, кололись, но продолжали: Wall Street Journal присудил победу лично Путину

Плакали, кололись, но продолжали: Wall Street Journal присудил победу лично Путину

ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS 2 дня назад 5,3K прочитали Американская газета Wall Street Journal в конкурсе на звание самого влиятельного политика в мире присудила победу президенту России Владимиру Путину.

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