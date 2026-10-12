Copper at a Record, but the Tariff Trade Is Fading Micro Copper Futures COMEX_MINI_DL:MHG1! mintdotfinance On 9 September 2026, front-month LME copper set an all-time high of $14,940 per tonne.
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