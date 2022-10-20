Отделение по вопросам миграции МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и п. Уральский информирует

4 октября 2022 года Президентом Российской Федерации подписаны федеральные конституционные законы о вхождении в состав Российской Федерации четырех новых субъектов: — №5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики»; — №6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в Российской Федерации нового субъекта – Луганской Народной Республики»; — №7-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области Украины и образовании в Российской Федерации нового субъекта – Запорожской области»; — №8-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области Украины и образовании в Российской Федерации нового субъекта – Херсонской области».