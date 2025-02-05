Трамп: США ведут конструктивные переговоры с Россией и Украиной

Об этом американский президент заявил на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп заявил, что США ведут "очень конструктивные переговоры" с РФ и Украиной.
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