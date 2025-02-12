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Орлов — о Семаке: «Все должны восхищаться поступком Сергея Богдановича в матче со «Спартаком»!

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» признался, что восхищается поступком главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который последовал на трибуну вслед за удаленным главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем во время финала Winline Зимнего Кубка РПЛ.

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