Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» признался, что восхищается поступком главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который последовал на трибуну вслед за удаленным главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем во время финала Winline Зимнего Кубка РПЛ.
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