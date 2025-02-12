Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» признался, что восхищается поступком главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который последовал на трибуну вслед за удаленным главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем во время финала Winline Зимнего Кубка РПЛ.