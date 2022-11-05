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Тренер «Филадельфии Юнион»: «Что безумного в том, если в 2026 году МЛС станет топ-лигой в мире. У нее есть потенциал»

Тренер «Филадельфии Юнион» сказал, что МЛС может стать топ-лигой в 2026 году.  США, Канада и Мексика совместно примут ЧМ-2026, лига рекламирует турнир как возможность для развития.

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