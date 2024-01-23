DM: Байден перепутал двух министров после заявления Жан-Пьер о его здоровье

Американский президент Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию — перепутал двух глав федеральных министерств сразу после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с ментальным здоровьем действующего лидера Штатов все хорошо.