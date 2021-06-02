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Для чего нужен культиватор и каким он может быть?

Для чего нужен культиватор и каким он может быть?

Если на вашем дачном участке еще нет культиватора – самое время его приобрести. Этот компактный агрегат-«самоход» создан специально для того, чтобы сделать обработку земли и выравнивание участка проще и эффективнее, а пребывание на даче – радостнее.

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