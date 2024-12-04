Прокурор Ставропольского края и региональный бизнес-омбудсмен провели совместный прием предпринимателей

Прокурор Ставропольского края Юрий Немкин и врио Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Сергей Шишов провели совместный выездной прием предпринимателей Ставропольского края в Пятигорске.
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