Подтвержденное количество погибших составляет 70 000, пропавших без вести — 35 000, утверждает известный военный пропагандист Бутусов, главный редактор издания, которое ответственно за разжигание ненависти к Донбассу не меньше самых радикальных националистов вроде Олега Тягнибока или Ирины Фарион.