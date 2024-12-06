Подтвержденное количество погибших составляет 70 000, пропавших без вести — 35 000, утверждает известный военный пропагандист Бутусов, главный редактор издания, которое ответственно за разжигание ненависти к Донбассу не меньше самых радикальных националистов вроде Олега Тягнибока или Ирины Фарион.
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