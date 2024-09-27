ЦИПсО создал фейковые аккаунты главы Севастополя

Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) запустил несколько фейковых аккаунтов главы и правительства Севастополя, 27 сентября сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
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