Национальная артель: Русский бизнес объединяется в противовес анклавам мигрантов

Olegus

А что тогда норма? И вы к какой из трех указанных этнических категорий себя относите? Я, кстати ничего не придумывал - это материал из диссертаций по этническому самосознанию. Я просто обозначил дефиниции. По вашему, если сопротивляться тому, что моих соплеменников притесняют представители других национальностей и давать сдачи (как например школьники в Челябинске), не препятствовать насаждению чужих порядков, это - противопоставление, а значит - крайность. А если безропотно, как интернационалист (этнотолераст) терпеть наглость и унижения приезжих - это правильно? Хотя, можете не отвечать, и так ясно. Про национальность не спрашиваю, вы вероятно из тех, кому стыдно, что он русский, и считает, что надо платить и каяться. Как завещал Ленин, Троцкий, Бухарин и прочие марксисты-интернационалисты. Если что, у меня сносочки есть на первоисточники. И есть картиночка по-интереснее вами представленной, где 14 народов СССР изображены в национальных костюмах, а представитель русского народа изображен в рабочем комбинезоне. Тем самым ему указано его место в социуме. Ваша картинка прямо современный Голливуд, там сплошь такое, негры начальники и у них белые жены, они там правда ту идею, что вы разделяете еще и гомосятиной разбавили, для более эксплицитного интернационализма и многообразия. Ведь это благодаря интернациональной политике большевиков Украине было нарезано Лениным 8 областей (с выходом к 2 морям), а теперь вот воевать приходится. Поэтому СССР развалился и русских угнетали в остальных республиках, откуда бежать приходилось бросая все. Нравится вам утираться, пожалуйста. Вот поэтому у нас сейчас и есть 2 ельцинцентра и из концертов вырезают патриотических русских исполнителей - потому, что русские в своей стране не хозяева, т.к. интернационализм в действии!