На гражданскую супругу покойного «иванушки» Яковлева подали в суд: причина

МОСКВА, 4 мая, ФедералПресс. Московский городской суд вновь рассмотрит имущественный спор между Александрой Куцевол, гражданской женой покойного солиста «Иванушек International» Олега Яковлева, и другом музыканта Романом Радовым.
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