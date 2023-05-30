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Премьер Нидерландов Рютте заявил, что обсудил с Зеленским обучение лётчиков на F-16

Премьер Нидерландов Рютте заявил, что обсудил с Зеленским обучение лётчиков на F-16

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил с заявлением о том, что обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским вопросы, связанные с предоставлением обучения лётчикам Вооружённых сил Украины (ВСУ) пилотированию на истребителях F-16.

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