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Взорвать Запад: Путин и Си готовят Трампу место в новом мировом формате

Взорвать Запад: Путин и Си готовят Трампу место в новом мировом формате

  В геополитике название «Большая тройка» прочно ассоциируется с временами Второй мировой войны, со встречами лидеров трех стран антигитлеровской коалиции: СССР, США и Великобритании.

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Vladimir Lioubimcev

А на Китай разве можно положиться?  ....В свое время СССР освободил Китай от японских интервентов, которые оккупировали Китай и там  зверствовали. А ПОТОМ, УЖЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД,  СЛУЧИЛСЯ ДАМАНСКИЙ. Когда китайцы  зверски убивали молодых советских пограничников. Вспарывали им животы,вываливали кишки наружу, а потом,  у еще живых, вскрывали грудные клетки и вырывали еще бьющиеся сердца. А чтобы не было слышно криков от диких болей, затыкали рты пограничников травой и соломой.........  Я видел фотографии убитых пограничников, БЕЗ РЕТУШИ...   И НИКОГДА В ЖИЗНИ БОЛЬШЕ  НЕ ЗАБУДУ ЭТОТ УЖАС И  КИТАЙЦАМ НЕ ПОВЕРЮ!!    Так что ЗНАЙТЕ, ЧТО КИТАЙЦЫ ВЫТВОРЯЛИ НА ДАМАНСКОМ!! И почему советское  правительство молчало об этом? ТАКОЕ СКРЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!