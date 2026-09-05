Взорвать Запад: Путин и Си готовят Трампу место в новом мировом формате

В геополитике название «Большая тройка» прочно ассоциируется с временами Второй мировой войны, со встречами лидеров трех стран антигитлеровской коалиции: СССР, США и Великобритании.
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А на Китай разве можно положиться? ....В свое время СССР освободил Китай от японских интервентов, которые оккупировали Китай и там зверствовали. А ПОТОМ, УЖЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД, СЛУЧИЛСЯ ДАМАНСКИЙ. Когда китайцы зверски убивали молодых советских пограничников. Вспарывали им животы,вываливали кишки наружу, а потом, у еще живых, вскрывали грудные клетки и вырывали еще бьющиеся сердца. А чтобы не было слышно криков от диких болей, затыкали рты пограничников травой и соломой......... Я видел фотографии убитых пограничников, БЕЗ РЕТУШИ... И НИКОГДА В ЖИЗНИ БОЛЬШЕ НЕ ЗАБУДУ ЭТОТ УЖАС И КИТАЙЦАМ НЕ ПОВЕРЮ!! Так что ЗНАЙТЕ, ЧТО КИТАЙЦЫ ВЫТВОРЯЛИ НА ДАМАНСКОМ!! И почему советское правительство молчало об этом? ТАКОЕ СКРЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!
Трамп как-нибудь обойдется без указаний. Уйдет на пенсию - и все.