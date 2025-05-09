Елена Кузьмичева напомнила, что в Татарстане есть свои герои трудового фронта

Автор: Надежда ГордееваДепутат Госсовета РТ Елена Кузьмичева поздравила татарстанцев с Днем Победы. Она поблагодарила участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла за «мирное небо над головой», общаясь с журналистами в Казани.
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