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Татар-информ

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Елена Кузьмичева напомнила, что в Татарстане есть свои герои трудового фронта

Елена Кузьмичева напомнила, что в Татарстане есть свои герои трудового фронта

Автор: Надежда ГордееваДепутат Госсовета РТ Елена Кузьмичева поздравила татарстанцев с Днем Победы. Она поблагодарила участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла за «мирное небо над головой», общаясь с журналистами в Казани.

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