Елена Кузьмичева напомнила, что в Татарстане есть свои герои трудового фронта

Автор: Надежда ГордееваДепутат Госсовета РТ Елена Кузьмичева поздравила татарстанцев с Днем Победы. Она поблагодарила участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла за «мирное небо над головой», общаясь с журналистами в Казани.