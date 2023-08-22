Русская весна

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Штурмовые отряды ВСУ попытались отбить позиции у Новосёловского и были уничтожены (ВИДЕО)

Штурмовые отряды ВСУ попытались отбить позиции у Новосёловского и были уничтожены (ВИДЕО)

Штурмовые отряды ВСУ тщетно попытались отбить позиции у Новосёловского на купянском направлении. Украинские нацисты были уничтожены огнем артиллерии 1-й гвардейской танковой армии РФ.

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