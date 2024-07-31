Юный беглец из Екатеринбурга добился уголовного дела против отчима-садиста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля, ФедералПресс. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против екатеринбуржца, который издевался над пасынком и довел его до побега из дома.
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