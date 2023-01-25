В Алтайском крае изменились условия оплаты электричества через почту Изменения произошли из-за приостановки действия договора между Почтой России и «Алтайэнергосбытом» Оплатить электричество через отделения почты в Алтайском крае стало сложнее.
В Алтайском крае изменились условия оплаты электричества через почту Изменения произошли из-за приостановки действия договора между Почтой России и «Алтайэнергосбытом» Оплатить электричество через отделения почты в Алтайском крае стало сложнее.
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