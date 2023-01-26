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Дата и время UFC 284 Ислам Махачев — Алекс Волкановски

Ночью 12 февраля в Австралии на арене «RAC Arena» в городе Перте, пройдет один из главных турниров по смешанным единоборствам организации UFC.

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