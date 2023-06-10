Журнал «Профиль»

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Украина получит алгоритм вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе

Украина получит алгоритм вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле, Киев получит алгоритм действий для достижения членства в Альянсе в течение двух лет после завершения конфликта на территории страны.

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