Украина получит алгоритм вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле, Киев получит алгоритм действий для достижения членства в Альянсе в течение двух лет после завершения конфликта на территории страны.
Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле, Киев получит алгоритм действий для достижения членства в Альянсе в течение двух лет после завершения конфликта на территории страны.
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