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Царьград

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Пулково пропустил 125 тыс. пассажиров за неделю

Пулково пропустил 125 тыс. пассажиров за неделю

За минувшую неделю пассажиропоток через воздушный пункт пропуска «Аэропорт Пулково» превысил 125 тысяч человек, что составило 67% от общего числа лиц, проследовавших через пункты пропуска Северо-Западного таможенного управления.

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