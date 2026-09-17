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Иркутск Сегодня

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В Усть-Куте полицейские пресекли торговлю немаркированными куртками, шубами и пальто

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Усть-Кутский» изъяли из незаконного оборота 107 единиц верхней одежды, продававшейся с нарушением законодательства РФ.

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