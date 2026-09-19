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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кагановская и Некрасов столкнулись с Гончаровым на разминке перед прокатом ритм-танца. Фигуристы упали

Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов столкнулись с Егором Гончаровым на разминке перед ритм-танцем.

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