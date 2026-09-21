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Аргументы недели

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От Хусейна аль-Хуси до Красного моря: кто такие хуситы и с кем они воюют

От Хусейна аль-Хуси до Красного моря: кто такие хуситы и с кем они воюют

Хуситы — кто они? Название: официальное имя движения — «Ансар Аллах» (сторонники Бога). Название «хуситы» закрепилось в честь основателя Хусейна аль-Хуси.

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