От Хусейна аль-Хуси до Красного моря: кто такие хуситы и с кем они воюют

Хуситы — кто они? Название: официальное имя движения — «Ансар Аллах» (сторонники Бога). Название «хуситы» закрепилось в честь основателя Хусейна аль-Хуси.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Российский паспор...
- После 50-и мозг н...
- «Мигранты напрока...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым