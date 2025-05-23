Психолог об ошибках родителей в период ЕГЭ у детей: «Нужно избегать давления»

Экзаменационная пора всегда была сложным испытанием для выпускников школ. Стремление набрать бал повыше и поступить в выбранный вуз часто смешивается с тревогой за будущее, боязнь не оправдать ожидания родственников и «пролететь» мимо университета и желанной профессии.