Из зэков, освобождённых по УДО, формируют штурмовые отряды ВСУ

Министр юстиции Украины Дениса Малюська заявил, что уже более 600 заключенных вступили в ряды Вооруженных Сил Украины, служат в отдельных штурмовых подразделениях, сформированных исключительно из осужденных.
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