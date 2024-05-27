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Мировое обозрение

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Из зэков, освобождённых по УДО, формируют штурмовые отряды ВСУ

Из зэков, освобождённых по УДО, формируют штурмовые отряды ВСУ

Министр юстиции Украины Дениса Малюська заявил, что уже более 600 заключенных вступили в ряды Вооруженных Сил Украины, служат в отдельных штурмовых подразделениях, сформированных исключительно из осужденных.

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