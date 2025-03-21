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Кубань стала самым популярным регионом для отдыха в апреле

Кубань стала самым популярным регионом для отдыха в апреле

В апреле самым привлекательным для туристов местом для отдыха стал Краснодарский край. Об этом сообщили аналитики «Яндекс Путешествий», проанализировавшие данные по поиску и бронированию отелей, апартаментов.

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