Гадко. И мне, и Медведеву после такого

Крах Даниила – вблизи. При 5:6 в пятом сете кто-то с трибун закричал: «Даниил, ну почему?» Это был не я, но мысленно я присоединился.
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