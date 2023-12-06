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Как лучше понять свою аудиторию с помощью больших данных телекома

Как лучше понять свою аудиторию с помощью больших данных телекома

На конференции Tele2Marketing с участием компании «Эвотор» рассказали об актуальных технологиях в маркетинге и об их применении для бизнесаTele2 провела public talk о преимуществе использования данных телеком-оператора в маркетинговой стратегии действующих и новых B2B-клиентов оператора.

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