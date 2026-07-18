В украинском регионе введены ограничения на выдачу тел погибших военных ВСУ

В одном из украинских регионов введены лимиты на выдачу тел военнослужащих Вооружённых сил Украины. Эта мера последовала на фоне недавних боевых инцидентов и операций, в том числе атак на объекты на территории России и действия украинских беспилотников в приграничных областях.