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В украинском регионе введены ограничения на выдачу тел погибших военных ВСУ

В одном из украинских регионов введены лимиты на выдачу тел военнослужащих Вооружённых сил Украины. Эта мера последовала на фоне недавних боевых инцидентов и операций, в том числе атак на объекты на территории России и действия украинских беспилотников в приграничных областях.

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