Врач Шаповаленко названа частую ошибку россиян при запорах

Деликатная проблема требует аккуратного решения Люди, которым довелось столкнуться с такой неприятной проблемой, как запоры, хорошо знают, что единственное желание в такой ситуации – побыстрее опорожнить кишечник.
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