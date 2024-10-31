О чем свидетельствует отчет ЕС о выбросах парниковых газов

Выбросы парниковых газов снизились на 8% в Европейском союзе в 2023 году, после двух лет скромного прогресса, вызванного восстановлением экономической деятельности после острой фазы пандемии, сообщило в четверг Европейское агентство по окружающей среде (EEA).