О чем свидетельствует отчет ЕС о выбросах парниковых газов

Выбросы парниковых газов снизились на 8% в Европейском союзе в 2023 году, после двух лет скромного прогресса, вызванного восстановлением экономической деятельности после острой фазы пандемии, сообщило в четверг Европейское агентство по окружающей среде (EEA).
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