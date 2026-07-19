В интервью информационному агентству РИА Новости председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов выдвинул обвинения в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского, рассказав о его преступных действиях.
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