Глава правящей партии Грузии Гарибашвили заявил о партнерстве с США и Европой

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили заявил о стратегическом партнерстве Тбилиси с Соединенными Штатами и Европейским союзом (ЕС) несмотря на разногласия, возникшие вокруг закона об иностранных агентах.