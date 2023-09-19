Практика российских бизнесменов копить за границей дала трещину

Смешно, но неправда... трусы и немного еще что осталось... А вот работать в России, таким надо урезать, хотя бы отраслями экономики......

Валерий Каулин

Русичи? Это где автор русичей увидел? Среди этих персонажей нет русичей от слова совсем! Или вслед за теми, кто называет девушками тех, кто под это понятие не подходит лет так ...дцать?