Театр абсурда

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Практика российских бизнесменов копить за границей дала трещину

Практика российских бизнесменов копить за границей дала трещину

Дерипаска назвал сумму возвращающихся в Россию активов«От 500 млрд до 1 трлн евро или долларов, инвестированных русичами на Западе, медленно, но верно различными путями возвращаются в Россию», — уточнил миллиардер в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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людмила бер
Смешно, но неправда... трусы и немного еще что осталось... А вот работать в России, таким надо урезать, хотя бы отраслями экономики......
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15 час.
Валерий Каулин
Русичи? Это где автор русичей увидел? Среди этих персонажей нет русичей от слова совсем! Или вслед за теми, кто называет девушками тех, кто под это понятие не подходит лет так ...дцать?
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15 час.
Елена Верия
Что, построили счастье за границей?&quot;На чужом несчастье счастья не построишь...&quot; Старая мудрость!
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12 час.

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