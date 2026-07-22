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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В ГД объяснили причины интереса американских брендов к возвращению на российский рынок

В ГД объяснили причины интереса американских брендов к возвращению на российский рынок

Это не про "вернуться к привычному", а про бизнес-расчет: спрос остается высоким, ниши свободны, а новые схемы поставок позволяют работать даже в изменившихся условиях Американские компании планируют восстановить свое присутствие на российском рынке, считая его стратегически значимым.

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