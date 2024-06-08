«Эпоха заканчивается». Сообщается о том, что США ожидает после заявления Путина. По информации РИА Новости, после предупреждения президента России, Владимира Путина, Западу о последствиях поставок дальнобойного оружия в Украину, Москва может передать сверхзвуковые крылатые ракеты П-700 "Гранит" противостоящим странам США и НАТО, заявил военный эксперт Драго Боснич в статье, опубликованной на InfoBRICS.