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В Челябинске поменяют условия выплаты пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет

В Челябинске поменяют условия выплаты пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет

Родителям разрешили получать помощь от государства и немного заработать.С 1 января 2024 года в Челябинской области начнут выплачивать по новым правилам самое популярное пособие на ребёнка — по уходу за малышом до полутора лет.

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