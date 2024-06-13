В Петропавловске-Камчатском "Ротек" оштрафовали на 20 миллионов рублей за взятку

По результатам проверки Камчатской транспортной прокуратуры компания "Ротек", специализирующаяся на строительстве, включая проект реконструкции аэропорта Петропавловска-Камчатского, нарушала антикоррупционные законы.
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