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МИД: Москва осуждает атаки ВСУ на рейсовые автобусы в российских регионах

МИД: Москва осуждает атаки ВСУ на рейсовые автобусы в российских регионах

Москва осуждает атаки украинских беспилотников на рейсовые автобусы в российских регионах. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

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