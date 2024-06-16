Светлана Туз: "Уроки сценической речи брали многие политики, включая  Майю Санду"

Многие бизнесмены и политики Молдовы, включая нынешнего президента страны Майю Санду, брали уроки сценической речи у народной артистки Молдовы, мастера искусств, педагога сценической речи Светланы Туз, которая почти полвека прослужила на сцене Русского драматического театра им.