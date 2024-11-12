Меган Фокс поделилась с поклонниками радостной новостью: после трагедии актрису настигло счастье

Меган Фокс, 37-летняя американская актриса и модель, станет мамой в четвертый раз. Звезда, которая встречается с рэпером Machine Gun Kelly (в миру Колсон Бейкер), сообщила об этом в Instagram, продемонстрировав поклонникам положительный тест, передает focus.