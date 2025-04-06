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Царьград

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Чубайс и семь топ-менеджеров. "В Роснано" объяснили иск на 5,6 млрд рублей

Чубайс и семь топ-менеджеров. "В Роснано" объяснили иск на 5,6 млрд рублей

В компании "Роснано" объяснили суть иска к экс-главе корпорации Анатолию Чубайсу и ещё семи высокопоставленным управленцам.

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