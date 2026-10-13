Новые флагманские модели ИИ от Meta сопоставимы с Fable 5.1 и GPT-6 Astra

Если предыдущая модель — Muse Spark — задумывалась как легкая, то модели Wonder — это тяжеловесы и, само собой, у них выше оценки в бенчмарках и лучше результаты на сложных задачах вроде программирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Один ген может об...
- ЕГ Храните биткоины ...
- ЦА В Финляндии подкл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым