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Новые флагманские модели ИИ от Meta сопоставимы с Fable 5.1 и GPT-6 Astra

Новые флагманские модели ИИ от Meta сопоставимы с Fable 5.1 и GPT-6 Astra

Если предыдущая модель — Muse Spark — задумывалась как легкая, то модели Wonder — это тяжеловесы и, само собой, у них выше оценки в бенчмарках и лучше результаты на сложных задачах вроде программирования.

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